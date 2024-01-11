ABD'li teknoloji devi Amazon'da işten çıkarma dalgası: Yüzlerce çalışanın işine son verecek

Amazon'dan edinilen bilgiye göre, Prime Video ve Amazon MGM Studios'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Mike Hopkins çalışanlarına gönderdiği notta, şirketin uzun vadeli vizyonu doğrultusunda atılan adımlardan bahsetti.





Ancak sektörün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret eden Hopkins, uzun vadeli başarı için yatırımlara öncelik vermenin önemine dikkati çekti.





Hopkins, yatırımları artırırken, belirli alanlardaki yatırımları azaltma veya durdurma fırsatlarını da belirlediklerini ifade ederek, bu kararların sonucunda Prime Video ve Amazon MGM Studios organizasyonundaki yüzlerce çalışanın işine son verileceğini kaydetti.





Bunun verilmesi zor bir karar olduğunun altını çizen Hopkins, bugün işten çıkarmalardan etkilenenlere ulaşmaya başlayacaklarını bildirdi.





Hopkins, işten çıkarılanlara özel çeşitli destekleri içeren paketler sağlayacaklarının bilgisini verdi.





Amazon 2023’te 27 bin çalışanını kovmuştu

Teknoloji devi, 2023 yılında en başta 18 bin, daha sonra 9 bin kişiyi, yani toplamda 27 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Bu da geçen yılın en çok işten çıkarma uygulayan şirketi olmasına neden olmuştu.





Twitch 500'den fazla personelini işten çıkarıyor

Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Clancy de "iş gücümüzle ilgili zor bir güncelleme" başlıklı blog yazısı yayımladı.





Twitch'in iş gücünün boyutunu azaltmak gibi zor bir karar aldıklarını belirten Clancy, şirkete gönderdiği e-postayı paylaştı.



