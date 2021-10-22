ABD’li vekillerden PKK destekli 'Türkiye’ye F-16 verilmesin' mektubu

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn B. Maloney, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e ve diğer meclis üyelerine bir mektup gönderdi.

TÜRKİYE DÜŞMANI LOBİLER

“Helenik Amerikan Liderlik Konseyi”, “Ermeni Ulusal Amerika Komitesi” ve “Kürdistan'ın Amerikan Dostları” gibi Yunan, Ermeni ve PKK’ya yakın lobiler tarafından desteklenen bildiride, F-35’ler karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması talep edildi.

"AMERİKA İÇİN RİSK"

Mektupta, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına sık sık vurgu yapıldı ve yaptırım imasında bulunuldu. ABD’li vekiller, Türkiye'ye yeni F-16 satışının ve modernizasyon kitlerinin sağlanmasının kendileri için risk oluşturacağını söyledi.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hedef alındı. Erdoğan’ın kendi politikasını izlediği kast edilerek cezasız bırakılmaması çağrısı yapıldı.

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Carolyn Maloney, Chris Pappas ve Gus Bilirakis (Soldan sağa)