Dünya ABDli vekillerden PKK destekli Türkiyeye F-16 verilmesin mektubu
AMERİKA

ABD’li vekillerden PKK destekli 'Türkiye’ye F-16 verilmesin' mektubu

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışlarının engellenmesini istedi. Mektupta, Türkiye’nin yeni savaş uçaklarına sahip olmasının kendileri için risk olacağını belirttiler. Bildiri, Yunan, Ermeni ve PKK’ya yakın lobiler tarafından destekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’li vekillerden PKK destekli Türkiye’ye F-16 verilmesin mektubu
Carolyn Maloney, Gus Bilirakis ve Chris Pappas (Soldan sağa)

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn B. Maloney, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e ve diğer meclis üyelerine bir mektup gönderdi.

TÜRKİYE DÜŞMANI LOBİLER

“Helenik Amerikan Liderlik Konseyi”, “Ermeni Ulusal Amerika Komitesi” ve “Kürdistan'ın Amerikan Dostları” gibi Yunan, Ermeni ve PKK’ya yakın lobiler tarafından desteklenen bildiride, F-35’ler karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının yapılmaması talep edildi.

"AMERİKA İÇİN RİSK"

Mektupta, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasına sık sık vurgu yapıldı ve yaptırım imasında bulunuldu. ABD’li vekiller, Türkiye'ye yeni F-16 satışının ve modernizasyon kitlerinin sağlanmasının kendileri için risk oluşturacağını söyledi.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hedef alındı. Erdoğan’ın kendi politikasını izlediği kast edilerek cezasız bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Carolyn Maloney, Chris Pappas ve Gus Bilirakis (Soldan sağa)
Carolyn Maloney, Chris Pappas ve Gus Bilirakis (Soldan sağa)

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