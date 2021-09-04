Dünya ABDliler böyleparçalamış Kamera kayıtları çıktı
AMERİKA

ABD’liler böyle parçalamış: Kamera kayıtları çıktı

Amerikan askerlerinin Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nı terk etmeden önce çektiği görüntüler ortaya çıktı. Afganistan’da Michael Markland isimli ABD askerinin kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD’liler böyle parçalamış: Kamera kayıtları çıktı
Afganistan’da Michael Markland isimli ABD askerinin kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan askerlerinin Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nı terk etmeden önce çektiği görüntüler ortaya çıktı. Afganistan’da Michael Markland isimli ABD askerinin kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ABD’li askerlerle havalimanına girmek isteyen siviller arasında arbede çıktığı, askerlerin sivillerin üzerine sis ve gaz bombası attığı, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı görülüyor.

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  • Arbedede yaralanan bir sivil, sedye yerine metal merdivenle taşınıyor. Kayıtta yine bir askerin, askeri araçları tahrip etmesi ve bina kapılarını yangın tüpüyle kırmaya çalıştığı görüntüler yer alıyor. ABD’li askerlerin kullandığı klozetlerin de ağzına kadar çöple dolu olması dikkat çekiyor.

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