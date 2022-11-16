ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor

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Yeni anayasa değişmez gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir” dedi.