ABD'nin ateşkes tasarısına BMGK'dan onay! Hamas'tan ilk açıklama: İş birliğine hazırız

Oturumda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “Sekiz ay süren yıkım, acı ve travmaların ardından artık her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesidir. ABD ve bu salondaki her ülke, rehinelerin serbest bırakılması ve acil bir ateşkes görmek istiyor. Bu çağrıları, 7 Ekim'den beri defalarca duyduk. Şimdi böyle bir fırsatımız var ve bunu kullanmak zorundayız” dedi.