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ABD'nin ateşkes tasarısına BMGK'dan onay! Hamas'tan ilk açıklama: İş birliğine hazırız

ABD'nin Gazze'de savaşı sonlandırmayı amaçlayan ateşkes tasarısı BMGK'da 14 evet oyuyla kabul edildi. Onaylanan tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Hamas, karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arabulucu ülkelerle iş birliğine hazırız." dedi.

23:12 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:19 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Hamas (Foto: Arşiv)
Hamas (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı Gazze Şeridi'nde üç aşamalı ateşkes teklifine uluslararası destek talep eden ve Hamas'a teklifi kabul etmesi çağrısında bulunan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Karar tasarısı, 14 lehte ve 1 çekimser oyla kabul edilirken, Rusya çekimser kaldı.

“İhtiyaç duyduğumuz şey, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesidir”

Oturumda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “Sekiz ay süren yıkım, acı ve travmaların ardından artık her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesidir. ABD ve bu salondaki her ülke, rehinelerin serbest bırakılması ve acil bir ateşkes görmek istiyor. Bu çağrıları, 7 Ekim'den beri defalarca duyduk. Şimdi böyle bir fırsatımız var ve bunu kullanmak zorundayız” dedi.

Hamas'tan ilk açıklama: İş birliğine hazırız

BMGK'da kabul edilen ateşkes tasarısına Hamas'tan da ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Arabulucu ülkelerle iş birliğine hazırız." dedi.

Hamas yaptığı açıklamada, "BMGK kararındaki kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, esir değişimi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü" hususlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



#Hamas
#BMGK
#ABD
#Ateşkes
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