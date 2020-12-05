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Dünya ABDnin başkenti Washingtonda 5 Aralık Türk Kahvesi Günü ilan edildi
AMERİKA

ABD'nin başkenti Washington'da 5 Aralık 'Türk Kahvesi Günü' ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık'ı 'Dünya Türk Kahvesi Günü' ilan etti. Bowser, Türk kahvesinin 500 yıllık bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek, toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Muriel Bowser'ın yayımladığı mesaj.
Muriel Bowser'ın yayımladığı mesaj.

Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfının girişimiyle 5 Aralık, ABD'nin başkenti Washington'da ''Dünya Türk Kahvesi Günü'' ilan edildi.

Bir mesaj yayımlayan Bowser, Türk kahvesinin 500 yıllık bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek söz konusu vakfın faaliyetlerinin toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçladığını aktardı.

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Bowser, “Washington’da yaşayan 706 bin kişi adına, Turkish Coffee Lady Vakfına bu zengin geleneği paylaştığı ve kültürlerarası köprüler kurduğu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak 5 Aralık'ı "Dünya Türk Kahvesi Günü" ilan ettiğini duyurdu.

Vakfın kurucusu Gizem Şalcıgil White da günde 400 milyon bardak kahve tüketilen Amerika’da Türk kahvesinin yeterince bilinmediğini belirterek "Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel değerini halktan halka iletişim ve gastro diplomasi aracılığıyla daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor" ifadelerini paylaştı.

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