Dünya ABDnin beslediği YPG/PKKlı teröristler ABDyi taşladı
ORTADOĞU

ABD'nin beslediği YPG/PKK'lı teröristler ABD'yi taşladı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı iddiasıyla Suriye’nin Malikiye ilçesinde ABD ordusuna ait araçları taşa tuttu.

Haber Merkezi AA
ABDnin beslediği YPG/PKKlı teröristler ABDyi taşladı
Arşiv

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK destekçileri, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarını protesto etmek ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Örgüt yandaşlarının eylemine yer veren PKK’nın Almanya'dan propaganda amaçlı yayın yapan bir internet sitesinde, ABD ordusu konvoyunun geçiş anlarında yaşananların videosu yayımlandı. Videoda, örgüt yandaşlarının ABD ordusuna ait zırhlı araçları taşladığı görüldü.

Terör örgütünün internet sitesi, tepkinin gerekçesinin, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü askeri harekatlara ABD’nin sessiz kalması olduğunu iddia etti.

Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye’nin askeri harekatları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye’ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

ABD heyeti bölgedeydi

ABD Dışışleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyetin, dün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirilmişti.

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verilmişti.

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü

Ermeni ve PKK lobileri devrede: Sözde raporları kimler hazırlıyor
GÜNDEM
Ermeni ve PKK lobileri devrede: Sözde raporları kimler hazırlıyor
Abone Ol Google News
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
En zorunu geride bıraktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıklıyor.

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.