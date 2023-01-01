ABD'nin borcu tarihi seviyelerde: İlk kez 33 trilyon doları geçti

Geçtiğimiz hafta Çin Ordusu “ Tayvan ” yakınlarında ve “ Batı Pasifik ”in bazı bölgelerinde şimdiye kadar görülmemiş ölçekte askerî tatbikatlar gerçekleştirdi. Pekin’e yakın kaynaklara göre, rutin hale gelmeye başlayan bu tatbikatlar Tayvan’da beklenmedik bir durumun patlak vermesi halinde ‘savaşa hazırlık eğitimi’nin bir parçası. Tayvan’ın bağımsızlığını ilân etmesi bu beklenmedik durumlar arasında Çin’in en hassas olduğu nokta. Pekin, Tayvan’ın bağımsızlık ilân etmesi durumunda askerî müdahale