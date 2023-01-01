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Dünya

Kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan çekerek kurtardılar

ABD’nin Florida eyaletinde bir köpek balığı kıyıya vurdu. Dört kişi kumsalda mahsur kalan köpekbalığını kuyruğundan tutup okyanusa çekerek kurtarmayı başardı.

17:18 . 18/09/2023 Pazartesi
IHA
Tatilciler köpek balığının yeniden suyla buluşmasının ardından sevinç çığlıkları attı.

Tatilciler köpek balığının yeniden suyla buluşmasının ardından sevinç çığlıkları attı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Escambia County’de kıyıya vuran camgöz köpek balığı, plajda denize girenler tarafından kurtarıldı.

Dört kişi kumsalda mahsur kalan köpekbalığını hiçbir önlem almadan okyanusa çekmeye çalıştı.

Kuyruğundan çektikleri köpek balığını bir süre sonra yeniden okyanusa bırakmayı başardılar.

Panikle kurtarma operasyonunu izleyen diğer tatilciler de köpek balığının yeniden suyla buluşmasının ardından sevinç çığlıkları attı.




#ABD
#Florida
#Köpek Balığı
1 saat önce
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