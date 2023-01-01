Kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan çekerek kurtardılar

Almanya'da sokaktan toplanan 10,6 milyon evcil köpek barınaklarda tutuluyor. Sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor, sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta kalıyor. 16 hektarlık bir alana kurulu, 22 futbol sahası büyüklüğündeki Tierheim Berlin barınağında günde 1300 hayvana bakılıyor, yılda da 12 bin hayvan besleniyor. Bulunan bu yöntemle, sokak hayvanları güvenlik sorunu teşkil etmek yerine güvenli bir yuvaya sahip oluyor.