Almanya'da sahipsiz köpek sorunu barınaklarla çözüldü.

Almanya'da 10,6 milyon evcil köpek bulunuyor, sokaktan toplanan başıboş hayvanlar sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor, sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta tutuluyor.









16 hektarlık bir alana kurulu, 22 futbol sahası büyüklüğündeki Tierheim Berlin barınağında günde 1300 hayvana bakılıyor, yılda da 12 bin hayvan besleniyor.









Senelik 115 milyon avro masrafı bulunan barınağın giderleri yaklaşık 15 bin üye, bağışlar ve hayvanların gönüllü sponsorları tarafından karşılanıyor.









Almanya'da köpek sahibi olmak vergiye tabi ve devlet, köpek sahiplerinden yılda yaklaşık 400 milyon avro vergi topluyor.







