Washıngton-Pekin arasında kritik toplantı: Malta'da görüştüler

İki ülke, aralarındaki sorunlu ilişkileri istikrara kavuşturmaya çalıştıkları bir dönemde yapılan ziyaretin içeriğine dair detaylar görüşmeler bittikten sonra açıklandı. Masadaki konuların Rusya’nın Ukrayna işgali, Güney Çin Denizi’ndeki gerginlik, Tayvan meselesi ve ikili ticari ilişkiler olduğu belirtiliyor. İkili arasındaki görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu yıl yapmaları beklenen ikili görüşmeye bir ön hazırlık maiyetinde olduğu da kaydedildi. Şi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco’da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Şi, en son 2022’de Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.