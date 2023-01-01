Washıngton-Pekin arasında kritik toplantı: Malta'da görüştüler

Jack Sullivan, Wang Yi.
İki ülke, aralarındaki sorunlu ilişkileri istikrara kavuşturmaya çalıştıkları bir dönemde yapılan ziyaretin içeriğine dair detaylar görüşmeler bittikten sonra açıklandı. Masadaki konuların Rusya’nın Ukrayna işgali, Güney Çin Denizi’ndeki gerginlik, Tayvan meselesi ve ikili ticari ilişkiler olduğu belirtiliyor. İkili arasındaki görüşmenin, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bu yıl yapmaları beklenen ikili görüşmeye bir ön hazırlık maiyetinde olduğu da kaydedildi. Şi ve Biden’ın bir araya gelebileceği en yakın muhtemel zirvenin kasım ayında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco’da düzenlenecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi olduğu düşünülüyor. Biden ve Şi, en son 2022’de Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya gelmişti.
Yi Moskova’ya uçtu
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada, Yi’nin 4 günlük bir ziyaret kapsamında dün Rusya’ya hareket ettiği kaydedildi. Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı yanında iktidardaki Komünist Parti’nin dışişleri ofisine de başkanlık eden Yi’nin Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile bir araya geleceği belirtildi. Yi’nin ayrıca mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’in Kuşak ve Yol Projesi Forumu için Pekin’e yapması beklenen ziyarete zemin hazırlaması bekleniyor.