ABD'nin casus uydusu denize düştü

ABD istihbaratının, ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX şirketiyle birlikte uzaya gönderdiği istihbarat uydusunun fırlatmadan sonra infilak ettiği belirtildi.

'Denize düştü'

NBC'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pazar günü Florida'dan fırlatılan gizli istihbarat uydusu, yörüngeye ulaşamadı. Falcon 9 roketten ayrılmakta başarısız olduğu düşünülen uydunun, parçalara ayrıldığı ya da denize düştüğü değerlendiriliyor.

Kimliğini açıklamayan bir ABD'li yetkili, uydu projesinin tamamen kayıp haline dönüştüğünü söyledi.

Northrop Grumman şirketinin inşa ettiği multi milyarlık uyduya Zuma ismi verilmiş ve uydunun fırlatılması için SpaceX'in Falcon 9 roketi kullanılmıştı.

Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalanmıştı.

Falcon 9, daha önce Mayıs 2017'de ilk kez ABD ordusu için kullanılmıştı.