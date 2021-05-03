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Dünya ABDnin Çin korkusu Dünya düzenine tehditler
AMERİKA

ABD'nin Çin korkusu: Dünya düzenine tehditler

Çin'in dünya düzenine meydan okuduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin, dünyada çok önemsediğimiz ve savunmaya kararlı olduğumuz kurallara dayalı düzenin altını oyacak veya bunlara meydan okuyacak askeri, ekonomik, diplomatik kapasiteye sahip tek ülke" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABDnin Çin korkusu: Dünya düzenine tehditler
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan CBS kanalında yayımlanan röportajında Washington-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

"Düzeni bozmalarına izin vermeyeceğiz"

"Çin son yıllarda diğer ülkelere karşı daha saldırganca, ülke içinde ise daha baskıcı davranıyor" ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin Çin'i baskı altında tutmak istemediğini ancak kurallara dayalı uluslararası düzene zarar vermesine de izin veremeyeceğini belirtti.

"Dünya düzenine tek tehdit Çin"

Blinken, "Çin, dünyada çok önemsediğimiz ve savunmaya kararlı olduğumuz kurallara dayalı düzenin altını oyacak veya bunlara meydan okuyacak askeri, ekonomik, diplomatik kapasiteye sahip tek ülke" dedi.

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