ABD'nin Çin korkusu: Dünya düzenine tehditler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan CBS kanalında yayımlanan röportajında Washington-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

"Düzeni bozmalarına izin vermeyeceğiz"

"Çin son yıllarda diğer ülkelere karşı daha saldırganca, ülke içinde ise daha baskıcı davranıyor" ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin Çin'i baskı altında tutmak istemediğini ancak kurallara dayalı uluslararası düzene zarar vermesine de izin veremeyeceğini belirtti.

"Dünya düzenine tek tehdit Çin"

Blinken, "Çin, dünyada çok önemsediğimiz ve savunmaya kararlı olduğumuz kurallara dayalı düzenin altını oyacak veya bunlara meydan okuyacak askeri, ekonomik, diplomatik kapasiteye sahip tek ülke" dedi.

DÜNYA ABD Türkiye’nin dostu değildir

DÜNYA Çin-ABD arasında sıcak atışma