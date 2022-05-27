ABD’nin Ege’deki korsanı Atina: Yunanistan el koyduğu Rus tankerini ABD'ye teslim edecek

Yunanistan, alıkoyduğu Rus petrol tankeri Lana’nın taşıdığı İran petrol yükünü ABD yargısının talebi üzerine ABD’ye teslim edeceğini duyurdu. Rus tankerindeki İran petrolü başka bir tankere transfer edilerek ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi.
İRAN'DAN KARARA KINAMA GELDİ
- İran çok geçmeden Yunanistan’ın kararını kınadı. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, yasal haklarından feragat etmeyeceğini belirterek, Yunan hükümetinden denizcilik ve taşımacılık alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını beklediğini vurguladı.
Tahran’ın protestolarına henüz yanıt vermeyen Yunan makamları, yükün boşaltıldığı iddiası ve ABD’ye teslim tarihi hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Kararın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD Kongresinde aldığı yoğun alkışın ardından alınması, ‘Atina’nın ödediği diyet’ yorumuna neden oldu.