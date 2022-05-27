ABD’nin Ege’deki korsanı Atina: Yunanistan el koyduğu Rus tankerini ABD'ye teslim edecek

Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı

İspanyol sivil toplum kuruluşu olan Open Arms'a bağlı Astral yelkenli teknesinin mürettebatı, uluslararası sularda ve Malta arama kurtarma bölgesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında biri kadın ve biri çocuk olmak üzere farklı milliyetlerden 110 göçmen kurtarıldı.