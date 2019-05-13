ABD'nin elindeki S-300 füzesi için Rusya'dan olay yorum

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, daha önce Defence Blog dergisinin Internet’te yayınlanan bir uydu fotoğrafına atıfta bulunarak aktardığı, ABD’de bir askeri poligonda Sovyet yapımı S-300PT füze savunma sistemlerinin görüntülendiği yönündeki haber ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ESKİ SOVYET FÜZELERİNİ UKRAYNA VERMİŞTİR"

Amerikan poligonunda görüntülenen, ancak bir S-300 sistemine ait orijinal unsurların olduğu pek anlaşılmayan kontrol sistemleri ve 2 adet fırlatma rampası hakkında konuşan Korotçenko, söz konusu sistemlerin oraya Ukrayna’dan gelmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Ukrayna ordusuna ait bir S-300 bataryası.

Korotçenko, “S-300’lerin ABD’ye Ukrayna’dan geldiğini tahmin ediyorum. (Pyotr) Poroşenko’nun başkanlık döneminde Ukrayna tarafının, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasına imzalanan gizli işbirliği programı çerçevesinde Amerikan askerlerine Sovyet askeri araçlarına erişim imkânı sağladığı biliniyor, bu silahların arasında S-300’ler de yer alıyor. Belki de bu anlaşma kapsamında, eski Sovyet hava savunma sistemi S-300’ün ABD Hava Kuvvetleri personeli tarafından incelenmesi ve bu sistemlere karşı koyma yöntemlerinin geliştirilmesi için ABD’ye teslim edilmesi ile ilgili kontrat imzalanmış olabilir” diye konuştu.

"ABD, S-300'LERLE GÜNCEL VERİLERE ULAŞAMAZ"

Eski S-300 sistemlerinin 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından üretildiklerine dikkat çeken Korotçenko, Amerikalıların 2019 yılına ait güncel gizli verilere ulaşmasının söz konusu olmadığını vurguladı:

“S-400 tipindeki modern Rus silahların o eski Sovyet yapımı ‘üçyüzlerle’ ortak herhangi bir yönü yok, bu nedenle 30 yıl önceki S-300 sistemleri hakkında bilgi elde etmiş olmaları bile, bizim (S-400) Triumf sistemlerine karşı koymalarına izin vermeyecek.”

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