Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDnin elindeki S-300 füzesi için Rusyadan olay yorum
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Rusya'dan ABD'nin elindeki S-300 füzesi için çarpıcı iddia

ABD'nin elindeki S-300 füzesi için Rusya'dan olay yorum

ABD'de bir askeri poligonda görüntülenen S-300 füze savunma sistemi ile ilgili haberi değerlendiren Rus askeri uzman, 'Sovyetlerden kalma sistemlerle S-400'lerin güncel verileri çözülemez. 30 yıl önceki S-300 sistemleri hakkında bilgi elde etmiş olmaları bile, bizim (S-400) Triumf sistemlerine karşı koymalarına izin vermeyecek' dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hava savunma füze sistemi
Hava savunma füze sistemi

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, daha önce Defence Blog dergisinin Internet’te yayınlanan bir uydu fotoğrafına atıfta bulunarak aktardığı, ABD’de bir askeri poligonda Sovyet yapımı S-300PT füze savunma sistemlerinin görüntülendiği yönündeki haber ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ESKİ SOVYET FÜZELERİNİ UKRAYNA VERMİŞTİR"

Amerikan poligonunda görüntülenen, ancak bir S-300 sistemine ait orijinal unsurların olduğu pek anlaşılmayan kontrol sistemleri ve 2 adet fırlatma rampası hakkında konuşan Korotçenko, söz konusu sistemlerin oraya Ukrayna’dan gelmiş olabileceği tahmininde bulundu.

Ukrayna ordusuna ait bir S-300 bataryası.

Korotçenko, “S-300’lerin ABD’ye Ukrayna’dan geldiğini tahmin ediyorum. (Pyotr) Poroşenko’nun başkanlık döneminde Ukrayna tarafının, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasına imzalanan gizli işbirliği programı çerçevesinde Amerikan askerlerine Sovyet askeri araçlarına erişim imkânı sağladığı biliniyor, bu silahların arasında S-300’ler de yer alıyor. Belki de bu anlaşma kapsamında, eski Sovyet hava savunma sistemi S-300’ün ABD Hava Kuvvetleri personeli tarafından incelenmesi ve bu sistemlere karşı koyma yöntemlerinin geliştirilmesi için ABD’ye teslim edilmesi ile ilgili kontrat imzalanmış olabilir” diye konuştu.

"ABD, S-300'LERLE GÜNCEL VERİLERE ULAŞAMAZ"

Eski S-300 sistemlerinin 1980’li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından üretildiklerine dikkat çeken Korotçenko, Amerikalıların 2019 yılına ait güncel gizli verilere ulaşmasının söz konusu olmadığını vurguladı:

  • “S-400 tipindeki modern Rus silahların o eski Sovyet yapımı ‘üçyüzlerle’ ortak herhangi bir yönü yok, bu nedenle 30 yıl önceki S-300 sistemleri hakkında bilgi elde etmiş olmaları bile, bizim (S-400) Triumf sistemlerine karşı koymalarına izin vermeyecek.”

ROKETSAN'ın yeni silahı YESS dünyada ilk olmayı hedefliyor
EKONOMİ
ROKETSAN'ın yeni silahı YESS dünyada ilk olmayı hedefliyor

CENTCOM: İran ordusu bize saldırmaya hazırlanıyor
DÜNYA
CENTCOM: İran ordusu bize saldırmaya hazırlanıyor

İşte S-400 paniğinin nedeni
GÜNDEM
İşte S-400 paniğinin nedeni
23 Haziranda arızayı gidereceğiz

23 Haziran'da arızayı gidereceğiz

​Binali Yıldırım'dan 31 Mart seçimleri yorumu.
Ateşkese sabotaj

Ateşkese sabotaj

​Rejim güçleri İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı.
Rusya ABD ile dalga geçti

Rusya
ABD ile dalga geçti

S-300 füzesi ABD'nin eline nasıl geçti?
Parayı dağıtacak

Parayı dağıtacak

​Trump Çin'den kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı.
Sıcaklıklar<br>iyice hissedilecek

Sıcaklıklar
iyice hissedilecek

​Türkiye genelinde 5 derece birden artacak.
Teröristle aynı<br>masada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
İstanbul'a<br> yatırım artacak

İstanbul'a
yatırım artacak

​AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar 303 milyar liraya ulaştı.

Dalaman'ın<br>şifresi çözüldü

Dalaman'ın
şifresi çözüldü

15 Temmuz gecesi Dalaman'da yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha güzel olacak

Daha güzel olacak

Taksim gezisi sırasında Erdoğan'dan vatandaşa anlamlı yanıt.
İlk kez<br>beş farklı noktada​

İlk kez
beş farklı noktada​

​Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı okurlarla buluşacak.
Reklamı<br>bile sahte çıktı

Reklamı
bile sahte çıktı

Afişindeki 'hacı amca', fotoğraf mankeni çıktı.
Sanatçı<br>dalkavukluk etmez

Sanatçı
dalkavukluk etmez

​Erdoğan, FETÖ sloganına destek veren sanatçılara seslendi.
Başakşehir'in umudu var

Başakşehir'in umudu var

​19 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele sezonun finali olacak.
İftara tramvayla gitti

İftara tramvayla gitti

Erdoğan, nostaljik tramvaydan halkı selamladı.
Süper Lig'e döndüler

Süper Lig'e döndüler

​Bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.