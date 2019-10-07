Dünya ABDnin en üst otoritesi Türkiyenin askeri harekatını meşru gördü
ORTADOĞU

ABD'nin en üst otoritesi Türkiye'nin askeri harekatını meşru gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde verdiği operasyon mesajlarının ardından dün gece ABD Başkanı Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenleyeceği operasyona ilişkin yapmış olduğu 'desteklemeyeceğiz' mesajının yankıları sürerken, açıklamanın hemen başında yer alan "Türkiye harekat düzenleyecek" ifadesi dikkatleri çekti. ABD'nin bu tanımı ilk kez kullandığına dikkati çeken uzmanlara göre buradan çıkarılacak anlam, operasyonun 'meşru' sayıldığı yönünde.

Hasan Hız Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan çok önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'nin operasyon yapacağı bu bölgede ABD kuvvetlerinin artık bulunmayacağı vurgulandı.

Uzmanlar, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planlandığı operasyon için harekete geçeceği" vurgulanan açıklamanın kritik noktalarını yenisafak.com'a değerlendirdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Dr. Murat Aslan, "Türkiye'nin yapacağı harekat, ABD'nin en üst otoritesi tarafından meşru olarak algılanıyor. 'Harekatı desteklemeyeceğiz ve bu işin içerisinde değiliz ancak siz ne yaparsanız yapın' deniyor" ifadelerine yer verdi.

Askeri harekata karşı duruş sergilemedi

Beyaz Saray açıklamasında Türkiye'nin askeri harekat planına karşı bir duruş sergilemediğinin altını çizen Aslan, "Diplomatik açıdan bakıldığında, Türkiye'nin talebine olumlu ya da olumsuz yanıt vermeyeceklerini ve bu olayı tamamen Türkiye ile bölgedeki diğer dinamikler arasında bırakmış olduklarını bir şekilde kendisini zikrediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve ABD'li askeri heyetler Fırat'ın doğusunda ortak devriyesi gerçekleştirmişti.

ABD askeri harekatın yapıldığı bölgeden çekilecek

  • "Harekatın düzenlendiği bölgenin yakınında olmayacaklarını ifade ediyorlar. ABD'nin Suriye'nin Fırat'ın doğusundan tamemen çekilmesi mi yoksa Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin askeri harekat edeceği bölgeden mi çekiliyor? Bunun iyi yorumlanması gerekiyor. Türkiye askeri bir harekat icra ederse ABD'nin herhangi bir yanlış anlaşılma neticesinde çıkabilecek temastan kaçınmak üzere, bu bölgeden çekilecek. Esed rejimi, Rusya destekli olarak Deyrizor'a iki defa girme girişiminde bulundu ve ABD Hava Kuvvetleri'nin müdahalesiyle engellendi. ABD, Esed rejimi ve Rusya'nın Fırat'ın doğusunda güney kesimlerde bir müdahalede bulunmasını istemiyor. Bir tedrici çekilmeden bahsetmek istiyorum ABD açısından."

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