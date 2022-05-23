Dünya ABDnin eski Moskova Büyükelçisi Ukraynaya yalan söylediler
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ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi: Ukrayna'ya yalan söylediler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaklaşık 3 ay geçti. ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, "Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine dair yalan mı söylediniz?" sorusuna gülerek "evet" cevabını verdi.

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ABDnin eski Moskova Büyükelçisi: Ukraynaya yalan söylediler
ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul'dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Macfaul, "Ukrayna'ya NATO'ya üyeliğine dair yalan mı söylediniz?" sorusuna gülerek "evet" cevabını verdi.

  • Ne oldu da Rusya Ukrayna'yı işgal etti? Bazı uzmanlar, işin içinde Ukrayna'nın tahriki var diyor. ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, böyle düşünenlerin iddiasını güçlendirecek bir itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Macfaul, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin NATO'yu canlandırdığını ifade etti.

  • Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin çok düşük olduğu biliniyordu. Çünkü Rusya, yanı başında kendisine tehdit oluşturacak askeri üsler istemiyordu. ABD, Moskova'nın endişelerini göz ardı etti ve dolaylı olarak Rusya'yı Ukrayna üzerinden kışkırttı.

Eski Büyükelçinin açıklaması gündem oldu

Eski Moskova Büyükelçisi Michael Mcfaul, ABD'nin Ukrayna'yı nasıl ateşe attığını bir kez daha en yetkili ağızdan ortaya koymuş oldu.

Rusya'dan tepki

Mcfaul'un sözlerine Moskova yönetiminden de tepkiler gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'yi sert sözlerle eleştirdi. Zaharova, "Bremen Mızıkacılarının İzinde adlı masalda şöyle bir ifade vardı; Ve birden eşeğin giydiği modaya uygun yabancı pantolon üzerinden düştü ve herkes sıradan bir eşeğin kuyruğunu gördü. Kısa ve doğru" ifadelerini kullandı.

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