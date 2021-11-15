Dünya ABDnin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye olmadan Suriyede çözüm olmaz
AMERİKA

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye olmadan Suriye'de çözüm olmaz

Katıldığı bir panelde Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de Türkiyesiz bir çözüm ihtimalinin olmadığını dile getirdi. Jeffrey, "Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor" diye konuştu. Beşşar Esed rejiminin hiçbir şekilde anlaşmaya yaklaşmadığını vurgulayan Jeffrey, "Tek istediği yönetimde kalmak. Yıkıntının yöneticisi olmayı tercih ediyor. Uyuşturucu ile kendi askeri kuvvetlerinin finansmanını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABDnin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye olmadan Suriyede çözüm olmaz
James Jeffrey

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen "Suriye'nin Geleceği: Türkiye ve ABD Perspektifi" başlıklı panelde konuşan Jeffrey, Suriye'nin bütün dünya için olağanüstü ciddi ve tehlikeli bir konu olduğunu belirterek "Şu anda Ortadoğu'da yaşanan en ciddi çatışma. İran, Rusya, ABD, Türkiye ve en azından hava kuvvetleriyle İsrail, Suriye konusuna dahil bulunmakta." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERDİ"

Jeffrey, Suriye'de 12 milyon insanın yerinden edildiğini, bu insanların yaklaşık yarısının yaşadığı Türkiye’nin çok büyük çaba gösterdiğini belirterek, yaşananların insani bir felaket olduğunu ve küresel anlamda da bir sıkıntıya yol açtığını ifade etti.

Suriye'deki mevcut durumu değerlendiren Jeffrey, "3 yıldır aslında donmuş bir çatışma var. Sahada aslında çok fazla bir değişiklik yok. Ne yazık ki trajik olarak birkaç ay önce birtakım problemler oldu. İran, Rusya taraftarı gruplar sahada birtakım çatışmalar yarattılar. Ama onun dışında 2018’den beri Türkiye’nin yaptığı bir harekat sonrasında durumda bir değişiklik yok." yorumunda bulundu.

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"ESED'İN TEK İSTEĞİ YÖNETİMDE KALMAK"

Bölgede yer alan aktörlerin durumlarını değerlendiren Jeffrey, "Esed basitçe hayatta kalmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde anlaşmaya varmıyor. Ülkesine insanların geri dönmesini sağlayacak, paranın akmasını sağlayacak önerileri kabul etmiyor. Yönetimde kalmak tek istediği şey. Yıkıntının yöneticisi olmayı tercih ediyor. Ülkeyi yeniden yapılandırmaya karşı." dedi.

"PKK MESELESİ ÇOK CİDDİ BİR MESELE"

Türkiye'nin güvenlik sorunları nedeniyle bölgeden ayrılmak istemediğini kaydeden Jeffrey, "Türkiye sınırı boyunca kendini savunmak durumunda kalıyor. PKK meselesi çok ciddi bir mesele. Türkiye'de 3 milyondan fazla mülteci var ve İdlib'de şu an 3 milyon kişi bulunuyor." şeklinde konuştu.

"ESED UYUŞTURUCU TİCARETİNİ FİNANSE EDİYOR"

Suriye rejimi cephesindeki gelişmeleri kaydeden Jeffrey, "Suriye'de DEAŞ'ın öldürdüğü askerler söz konusu. Çünkü Esed bu teröristleri teşvik ediyor, zemin hazırlıyor. Suriye yönetimi uyuşturucu ticaretini de finanse ediyor. Bu şekilde kendi askeri kuvvetlerini finansmanını sağlıyor. Ekonomik olarak üstünlük kazanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE OLMAZSA SURİYE'DE BİR ÇÖZÜM OLAMAZ"

ABD’nin Suriye politikasının bir önceki yönetimine kıyasla çok fazla değişmediğini, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 6 yıl önce yapmaya çalıştıklarının devam ettiğini gözlemlediğini kaydeden Jeffrey, "ABD şu anda kayıt altında açık bir şekilde Suriye politikasını ifade etmiş değil. Benim yönetime naçizane tavsiyem bence bu bölge politikası açık bir şekilde ifade edilmelidir ki diğer tüm ülkeler de pozisyon alabilsinler." dedi.

Meselenin çok boyutlu olarak ele alınarak çözümün tüm taraflara fayda sağlaması gerektiğini ifade eden Jeffrey, "Türkiye olmaksızın Suriye de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor." dedi.

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