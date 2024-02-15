ABD'nin Filistin'i tanıma ihtimali Netanyahu'yu panikletti: Eli kanlı ortaklar ters düştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde "ABD'nin Filistin devletini doğrudan veya dolaylı olarak tanımasının bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savunduğu bildirildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, Netanyahu, geçen hafta Blinken ile Kudüs'te yaptığı özel görüşmede, ABD'nin Filistin devletini tanıma ihtimalini gündeme getirerek, Washington yönetiminin böyle bir seçeneği düşünmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

"Filistin'in tanınması ödül olur"

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı'na Filistin devletinin doğrudan veya dolaylı yoldan Washington yönetimi tarafından tanınmasının "7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı saldırısını planlayan ve yönetenler için ödül olacağını" söyledi.

Görüşmede Netanyahu, Blinken'a ABD'nin Filistin devletini tanımasının "Washington'un bölgede barış ve normalleşme çemberini genişletme çabalarına zarar vereceğini" söyledi.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

"Saldırılar iki devletli çözümle bitmez"

Öte yandan yine "Axios" haber sitesine konuşan adını açıklamak istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın en yakın adamlarından biri olan Hüseyin eş-Şeyh arasındaki görüşmede de konunun gündeme geldiğini aktardı.

Söz konusu yetkili, Hanegbi'nin Şeyh'e "İsrail'in onlarca yıldır uyguladığı politikayı şimdi değiştirmeyeceğini ve Gazze'deki saldırıların iki devletli çözümle bitme şansının olmadığını açıkça ifade ettiğini" söyledi.

İsrailli yetkiliye göre, Hanegbi, meselenin Netanyahu'nun hükümetiyle ilgili olmadığını Şeyh'e ileterek, "İsrail'de başka hükümetlerimiz varken Filistin devleti yoktu. Bu yüzden gerçekçi olmanız ve savaştan sonraki gün için daha pratik hedefler ortaya koymanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.







