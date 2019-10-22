ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrolün geliri SDG'ye bırakılsın

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine Amerikan birliklerinin Suriye’nin kuzeyinde en büyük bileşenini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki bölgeden çekilme süreci devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan önemli açıklamalar geldi. Afganistan’da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’nin petrol sahaları olan doğusundaki bölgelerde Amerikan askerlerinin kalmaya devam etmesinin üzerinde çalışılan seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Esper, bununla amaçlananın bu petrolün terör örgütü DEAŞ ve başkalarının eline geçmesinin engellenmesi olarak niteledi. Bakan şunları söyledi:

“O bölgelerin yakınlarındaki birkaç kentte şu anda birliklerimiz var. Amaç, kötü niyetli faaliyetler için bu petrol gelirine özellikle DEAŞ ve diğer grupların erişimini önlemek. Ama asker sayısı veya benzer bir konuda alınmış bir karar yok.”

PLAN ABD BASININDA

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün paylaştığı tweet’te hem Suriye’nin kuzeyinin sakin olduğunu, hem de Suriye’deki petrol bölgelerinin güvenliğini sağladıklarını belirtmişti. Pentagon’dan gelen mesajlar ABD basınında da yankı buldu. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Pentagon’un Suriye’nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edecek. Haberde söz konusu planın iki nedene dayandığı ve bunların DEAŞ’la mücadele ve Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esad rejimi ile Rusya’nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

GRAHAM: GELİRİ SDG'YE GİTSİN

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de bu planın Trump’a Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından geçen hafta sunulduğunu yazdı. Gazeteye göre Pentagon, bu görev için 300 kişilik Amerikan birliğinin konuşlanabileceğini belirtmiş. Graham, Amerikan Fox News’e yaptığı açıklamada petrol sahalarını Kürtlerin yararına modernize edebileceklerini belirtti. Graham, “Petrol alanlarının İranlıların eline geçmesini reddedeceğiz. Bize DEAŞ’ı yok etmek ve yok olmuş halde tutabilmek için yardımcı olan SDG ile petrol alanlarının yenilenmesinde bir iş ortaklığının eşiğinde olduğumuza ve geliri İranlıların değil, Esad’ın değil onların alacağından emin olacağımıza inanıyorum. Bu, gelecekte bize gösterdikleri sadakatin ödenmesinde yardımcı olacaktır” dedi.

REKLAM

ABD’nin, çekilme talimatından önce Suriye’nin kuzeyinde 1000 civarında askeri bulunuyordu. Suriye’nin güneyindeki El Tanf bölgesinde ise halen 125 kadar ABD askeri bulunuyor.

OYNAT 00:39 ABD’nin son konvoyu TSK’nın güvenlik noktasından geçti ABD'nin 25 araçlık son konvoyu Kobani'deki Sırrin Üssünden Haseke'ye doğru hareket ederken, TSK birliklerinin M4 karayolu üzerinde oluşturduğu güvenlik noktasından geçti. Türkiye'nin sınır hattına kuracağı 'Güvenli Bölge'ye dahil olan Tel Abyad, Ayn El Arab ve Ayn İsa bölgelerini ABD güçleri tamamen terk etti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:59 Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder