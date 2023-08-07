ABD'nin gönderdiği görev birliği ve savaş gemileri Orta Doğu'ya ulaştı.

Vilnius NATO Zirvesi sonrasında Türkiye’nin zafer olarak nitelendirebilecek diplomatik atakları bölge ülkeleri ve Batı ile ilişki onaran stratejileri ülkemizin tüm başkentler önünde bir terör örgütü olan YPG/PKK’dan çok daha kıymetli olduğu farkındalığının yaratılmasını sağlamıştı. Bu durum teröre açıkça destek veren ülkelerin menfaatleri ile doğru orantılıydı. Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki konjonktürel gelişmeler, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Pentagon ve NATO’nun tüm dikkatlerinin Rusya’yı yıpratma