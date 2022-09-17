Dünya ABDnin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı
AMERİKA

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDnin Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu kaldırıldı
Arşiv

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Ned Price, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2023 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (GKRY) ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit etmiş ve Kongre'ye tebliğ etmiştir. Koşullara uygunluk yıllık olarak değerlendiriliyor. Bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan, 2023 mali yılında Kıbrıs Cumhuriyeti (GKRY) için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdı."

Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.

İHRACAT KISITLAMASI İKİ KOŞULA BAĞLANMIŞTI

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Rum yönetimine ihracat kısıtlaması iki koşula bağlanmıştı.

Bu iki yasaya göre, ABD Başkan, GKRY'nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile iş birliği yaptığını Kongreye raporladığı ve Rum Kesimi'nin, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

Dışişleri Bakanlığı GKRY'nin durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer bir karar almıştı.

Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıta indirim geliyor

​Brent petroldeki hareketlilik pompaya yansıdı.
Sanat sanat içindir

Sanat sanat içindir

​Sinemayı yok edemeyince kendini yok etti.
Üniversiteye LGBT kuşatması

Üniversiteye LGBT kuşatması

​Küresel çetenin hedefi gençler.
Kara günün üzerinden 61 yıl geçti

Kara günün üzerinden 61 yıl geçti

Yassıada cehennemi.
Kiralar düşecek arz açığı azalacak

Kiralar düşecek arz açığı azalacak

​GSYH'yı olumlu etkiler.

En güvenilir rota Türkiye

En güvenilir rota Türkiye

​Barış kuşağı tesis etmek istiyoruz.
Liderlik koltuğu Aslan'ın

Liderlik koltuğu Aslan'ın

​Galatasaray, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

​Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası öncesinde takipte.ac
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu nabız yokluyor

Kılıçdaroğlu nabız yokluyor

​CHP'de masa dağılır bombası.
Almanya Rus şirketlerine el koyuyor

Almanya Rus şirketlerine el koyuyor

​Rosneft'e kayyum.

Diziler yurt dışında bizi tanıtmalı

Diziler yurt dışında bizi tanıtmalı

Turizme de katkısı var.

​Valilik nedenini ve detaylarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.