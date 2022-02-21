Dünya ABDnin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı Dikkatli olun
ASYA

ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına 'terör saldırısı' uyarısı: Dikkatli olun

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Büyükelçilik, özellikle Ukrayna sınırındaki kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi İHA
ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı: Dikkatli olun
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Ukrayna-Rusya krizi devam ederken, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden “terör saldırısı” uyarısı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarına muhtemel terör saldırılarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, "Basında çıkan haberlere göre Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren, metro istasyonları ve diğer kalabalık yerlerde saldırı tehdidi bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, ABD vatandaşlarının belirtilen kentlerdeki toplu alanlarda bulunmaması çağrısı yapıldı.

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