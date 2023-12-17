ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da erken genel ve yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı. Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.