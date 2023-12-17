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Dünya

ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı

Güney Kore, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan Virginia sınıfı denizaltının ülkeye ulaştığını bildirdi. Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.

10:58 - 17/12/2023 Pazar
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, Virginia sınıfı denizaltı "USS Missouri"nin (SSN-780) başkent Seul'un güneydoğusundaki Busan kentine vardığı belirtildi.


Açıklamada, "USS Missouri"nin gelişinin, ABD ile denizcilik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi planının parçası olduğu ifade edildi.


Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, hafta içi yaptığı açıklamada, aralıkta Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesi yapabileceğini açıklamıştı.




#ABD
#Güney KORE
#Nükleer denizaltı
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