ABD'nin öldürdüğü El Mühendisi'nin Türkiye karşıtı skandal açıklaması ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği talimatla İran'ın üst düzey isimlerini öldürdü. İran ordusunun iki numarası olarak gösterilen Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ülkede büyük bir üzüntüye neden olurken, Irak ve çeşitli bölgelerde sevinç gösterilerinin düzenlendi.

Süleymani'nin yanında ölen diğer bir isim ise, Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı, Kata'ib Hizbullah'ın lideri, Ebu Mehdi el-Mühendis oldu.

Olayın ardından El-Mühendis'in, Türkiye karşıtı sözleri ortaya çıktı. Ensonhaber'de yer alan habere göre El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirdi.

DEAŞ ile bir tuttu

Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığı haberlerinin dünya kamuoyunda yankı bulması üzerine İran'dan teröristleri sevindiren açıklamalar geldi. ABD'nin füze saldırısında öldürdüğü Mühendis, "Türk askeri Irak'a adım atarsa, onlara DEAŞ'lı gibi davranacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Ebu Mehdi el-Mühendis kimdir?

Saldırıda hayatını kaybeden bir diğer isim de Irak'ta İran tarafından desteklenen Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis lakaplı Cemal Cafer İbrahim'di. Irak'ın en güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen ve Bağdat Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mühendis, Irak'taki milis liderler arasında İran ve özellikle Süleymani'ye en yakın isim olarak biliniyordu.

Mühendis, genç yaşlarda Şii İslami Dava Partisi'ne üye oldu ve Saddam Hüseyin döneminde yaptığı muhalefetten dolayı Irak'ı terketti. İran'da Iraklı Şii Bedir Tugayları örgütünde komutanlık da yapan Mühendis, 2003 Irak işgaliyle ülkeye geri dönerek, siyasete bir süre milletvekili olarak devam etti. Mühendis daha sonra 2014 yılında DEAŞ'a karşı kurulan Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığını görevini üstlendi.

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