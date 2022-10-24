ABD'nin Şikago eyaletinde silahlı saldırı

Saldırının, kentin güneybatı tarafındaki Brighton Park semtindeki bir kavşakta sabah saat 4 sularında gerçekleştiğini Chicago Polis Departmanından Don Jerome bir basın toplantısında söyledi.

Şikago polis suç istatistiklerine göre, ülkenin üçüncü en büyük kentindeki silahlı şiddet, yaz sonuna kadar Şikago'daki silahlı saldırılarda %20'lik bir düşüşe rağmen patlak verdi. Cinayetler de geçen yıla göre %16 düştü.

MEHR Haber Ajansı'na göre Jerome, polis memurlarının, arabaların lastik erittiği ve bir kavşağın ortasında donut yaptığı bölgede bir drag yarışı çetesinin şikayetlerine yanıt verdiğini söyledi.

Jerome, "Sokağın ortasında sürüklenme oldu ve yaklaşık 100 araba kavşağın kontrolünü ele geçirdi" dedi.

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