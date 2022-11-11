Dünya ABDnin Somalide Eş-Şebaba yönelik hava saldırısında 17 kişi öldü
AFRİKA

ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 17 kişi öldü

Somali'de ABD Afrika Komutanlığınca (AFRICOM) düzenlenen hava saldırısında, Eş-Şebab üyesi 17 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin Somalide Eş-Şebaba yönelik hava saldırısında 17 kişi öldü
ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 17 kişi öldü

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun 285 kilometre kuzeyinde, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Hava saldırısında 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, sivillerden ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Ülkede son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

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