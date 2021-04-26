​ABD’nin tarihi katliamla dolu

ABD, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta işgal ettiği Irak’ta 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki başkanların uzun yılladır direndiği Ermeni lobisine ilk yılında teslim olarak 1915 olaylarından sözde “soykırım” diye bahsetti. Ancak Türkiye’ye çamur atarken ABD tarihindeki soykırım ve katliamları unuttu. Amerika kıtasının keşfedildiği süreçte Kızılderili kendi topraklarında katledildi. ABD bu katliamlar üzerine kuruldu.

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ATOM BOMBASIYLA SALDIRDI

ABD, 1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına neden oldu. 1945 yılında, Almanya’nın Dresden kentinde 200 bin kişiyi öldürdü. Kuzey Kore’de 4 milyona yakın insan öldü. 1950 yılında Guatemela’da CIA, destekli darbe sırasında 200 bin sivil öldürüldü. İran’da 1953 darbesinde 10 binden fazla İranlı infaz edildi. 1950-1959 yılları arasında Küba’da 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi. 1969 yılında Kongo’da 3 milyona yakın kişi CIA destekli iç savaş süresince öldürüldü. CIA’nın Küba’da Castro’yu devirmek için planladığı operasyonda 294 kişi öldü. ABD’nin, Vietnam Savaşı boyunca 3 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. Portakal gazı ile soykırım yaptı. ABD ayrıca Endonezya, Şili, Arjantin ve Lübnan’da da kanlı yüzünü gösterdi.

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DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM

ABD, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta işgal ettiği Irak’ta 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Amerika, işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivili katletti. 2003’te Irak’ı işgal eden ABD bir milyondan fazla Iraklıyı katletti. Arap Baharı adı verilen 2010-2018 yılları arasında 100 binden fazla insan öldü. ABD’nin desteklediği Mısır askeri darbesinde 2 binden fazla kişi öldü. Suriye iç savaşında 100 binden fazla kişi öldü.

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