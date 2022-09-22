Dünya ABDnin ticari ham petrol stokları arttı
AMERİKA

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

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Haber Merkezi AA
ABDnin ticari ham petrol stokları arttı
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 900 bin varil azalışla 427 milyon 200 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 155 bin varil artışla 6 milyon 947 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 25 bin varil artışla 3 milyon 540 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 10-16 Eylül haftasında 4 bin varil azalarak 12 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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