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Dünya ABDnin Türkiyeye S-400 yaptırımına Rusyadan tepki Dürüst rekabet becerisinden yoksunluk
ASYA

ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırımına Rusya'dan tepki: Dürüst rekabet becerisinden yoksunluk

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. ABD'nin bu kararına tepkiler art arda geldi. Son olarak Rusya Dışişlerinden yapılan açıklamada, S-400 alımı sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
​Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
​Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, S-400 savunma sistemi satın alması yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulamasının, ABD'nin dürüst rekabet becerisinden yoksunluğunun göstergesi olduğu belirtti. Zaharova, "Bu, oyunu kurallarına göre oynayarak rekabet edemediklerinin bir başka göstergesi. Bu nedenledir ki kendilerine rekabet üstünlüğü sağlamak adına birtakım adımlar atıyorlar ve bu adımların yasadışı olmasını da önemsemiyorlar. Sözünü ettiğim yasadışı adımlardan biri de askeri-teknik alanda uygulama kararı aldıkları tek taraflı yaptırımlardır" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye, Batı ile ittifak yapmaya zorlanıyor"

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarını Rus isimlere yorumlatan Kommersant gazetesi, ABD öncülüğündeki Batı dünyasının Türkiye'nin kendilerine sırt çevirmesi için her yola başvurduğunu söyledi. Türkiye'yi Batı ile ittifak yapmaya zorlandığını öne süren Rus uzmanlar, ABD'nin silah ihracatını siyasi baskı aracı olarak gördüğünü ve Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da bu minvalde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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  • ABD'nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlarla ilgili bir habere yer veren Kommersant gazetesi, "Türkiye'yi ittifak yapmaya zorluyorlar" başlıklı haberde Rus uzmanların konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

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"Türkiye'nin kendilerine sırt çevirmesi için her şeyi yapıyorlar"

Kommersant'a konuşan Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, "Türkiye, onlarca yıldır NATO kapsamında ve genel olarak Batı dünyası için Rusya'yı dizginleme unsuru oldu. Ancak bugün çelişkili bir durum ortaya çıkıyor; ABD öncülüğündeki 'kolektif Batı', Türkiye'nin kendilerine sırt çevirmesi için her şeyi yapıyor. Türk savunma sanayii yönetimine yönelik yaptırımlar, bu irrasyonel yaklaşımın son tezahürü oldu" dedi.

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