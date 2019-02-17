Dünya ABD uçakları Venezuela sınırına ulaştı
AMERİKA

ABD uçakları Venezuela sınırına ulaştı

İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 "Boeing C-17" tipi kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta şehrine ulaştı. Söz konusu yardım, ABD'nin askeri kargo uçaklarıyla ülkeye taşıdığı ilk yardım oldu.

Haber Merkezi AA
ABD’nin Venezuela için gönderdiği yardımlar Kolombiya’ya ulaştı.
ABD’nin Venezuela için gönderdiği yardımlar Kolombiya’ya ulaştı.

Venezuela'ya insani yardım malzemeleri taşıyan ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı, Kolombiya'nın Venezuela sınırı yakınındaki Cucuta kentine ulaştı.

  • ABD uluslararası yardım kurumu USAID'in Direktörü Mark Green, Florida eyaletindeki Homestead Hava Üssü'nden kalkan 3 "Boeing C-17" tipi askeri kargo uçağının Cucuta şehrine vardığını bildirdi

ABD ordusuna ait 3 kargo uçağı.

Uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden Green, "Bu ne ilkti ne de son olacak. Daha fazla yardım yolda." dedi.

Siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle Venezuela'yı terk eden çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan Cucuta'ya daha önce sivil uçaklarla yardım malzemeleri taşınmıştı. Söz konusu yardım, askeri uçaklarla taşınan ilk insani yardım oldu.

ABD'nin bu adımı, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıyan Washington yönetiminin, görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve sosyalist hükümeti üzerindeki baskıyı arttırma çabası olarak yorumlanıyor.

Maduro: ABD dünyanın en büyük petrol rezervini ele geçirmek istiyor.
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Maduro: ABD dünyanın en büyük petrol rezervini ele geçirmek istiyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde gerçekleşen Trump'ın da desteğini alan darbe girişimi nedeniyle ABD halkına seslendi. Venezuela halkının seçimine saygı duyulmasını isteyen Maduro, 'ABD büyük bir ülkedir, Trump'tan daha büyüktür.' ifadelerini kullandı.
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"Küresel yardım şovu"

Maduro yönetimi, yabancı yardımların ülkeye girişini bloke ederken muhalifler, insani yardım meselesini hükümete karşı koz olarak kullanmaya çalışıyor.

Maduro, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin insani yardım hamlelerini eleştirmiş, "Hem bizim hükmümüzü kesip paramızı çalıyorlar, sonra da 'Alın bu kırıntılarla idare edin.' diye bunu küresel şova çeviriyorlar. Biz tüm onurumuzla bu küresel şova 'Hayır!' diyoruz. Venezuela'ya yardım etmek isteyen herkese açığız ama ihtiyacımız olan her şeyi alacak gücümüz var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, Maduro hükümetinin yurt dışı varlıklarını yönetmesini ve kendi gıda yardım programını yürütmesini zora sokuyor. Washington yönetimi, daha önce Venezuela devletinin ABD'deki, aralarında petrol şirketi Citgo'nun da olduğu varlıklarını Guaido'nun kontrolüne vermiş ve Maduro'nun kontrolündeki kurumların para transferlerine yasak getirmişti.

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