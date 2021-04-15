ABD’nin yaptırımlarına Rusya’dan ilk yanıt: Bedelini ödeyecekler

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Yaptırım kararının ardından Rusya'dan jet yanıt geldi.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" adımlar attığını belirterek, "ABD'yi bu konuda defalarca uyardık. Bu adımlar, ülkelerimiz arasındaki yüzleşme derecesini tehlikeli şekilde artırıyor. Bu çizgi, tarih açısından dünyanın kaderinden sorumlu olan nükleer silaha sahip iki ülke halklarının çıkarlarını yansıtmıyor" dedi.

BİDEN'IN EYLEMLERİ TUTARLI DEĞİL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce telefonda görüştüğünü anımsatan Zaharova, "Biden, Putin ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak Biden yönetiminin eylemleri aksini gösteriyor" yorumunda bulundu.

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İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE

Zaharova, "ABD, Amerikan hegemonyasını dışlayan çok kutuplu dünyanın nesnel gerçeğini kabul etmeye hazır değil. ABD, yaptırım baskısı ve iç işlerimize müdahale etme üzerine oynuyor" ifadelerini kullandı.

ABD BEDEL ÖDEYECEK

Zaharova, ABD'in yeni yaptırımlarına yanıt vereceklerini vurgulayarak, "Elbette, ABD’nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek. Yaptırımlara cevap kaçınılmazdır" diye konuştu.

İkili ilişkilerin bozulmasından ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, "Washington, ikili ilişkilerin bozulmasının bedelini ödeyeceğini anlamalıdır. Olanlardan sorumluluk, tamamen ABD'nin üzerindedir" dedi.

BÜYÜKELÇİ ÇAĞIRILDI

Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçisinin John J. Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşarak, "Amerikan tarafı için zor bir konuşma olacak" ifadesini kullandı.

ABD YÖNETİMİNDEN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım’ın işgali gerekçeleriyle Rusya’ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya’nın Kırım’ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacak.

10 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI

Açıklamada, ABD’deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilerek, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi için oyları değiştirdiği veya sonucu manipüle ettiğine ilişkin bir kanıt bulunamasa da Kasım 2020’de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa yanlış bilgi yaymak gibi gerekçelerle yaptırım uygulanacak.

SolarWinds siber saldırı girişimi

Aralarında ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının da bulunduğu çok sayıda kurumun bilgisayar sistemlerine SolarWinds adlı yazılıma yerleştirilen kötü amaçlı kodlarla sızılarak siber saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı. ABD, söz konusu saldırıyı ilk kez açıkça bir Rus istihbarat servisine bağladı.

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Bugünkü yaptırımlar, ABD’nin SolarWinds bağlantılı siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya’ya karşı ilk misillemesi olarak nitelendiriliyor.





DÜNYA ABD Başkanı Biden: Siber saldırı girişimiyle bağlantılı 10 Rus diplomat sınır dışı edilecek