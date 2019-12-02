Dünya Abdulmehdi devri kapandı
ORTADOĞU

Abdulmehdi devri kapandı

Sokak gösterileriyle sarsılan Irak’ta meclis, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti. 329 sandalyeli mecliste 241 milletvekili oylamaya katıldı. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adil Abdulmehdi
Adil Abdulmehdi

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti. Meclisten yapılan açıklamada, oturumda hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada Başbakan'ın istifa kararı kabul edildi. 329 sandalyeli mecliste 241 milletvekili hazır bulunarak oylamaya katıldı. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi. Meclis'te cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda istifa dilekçesini okuyan Abdulmehdi, "Şii dini merci Ali es-Sistani'nin çağrısına uyarak, ülkenin içinde bulunduğu kritik şartları göz önünde bulundurarak ve Meclis'in yeni seçenekleri değerlendirmesine imkan tanımak için sunduğum istifamın kabul edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. İstifasını Cumhurbaşkanı'na değil Meclis'e sunduğunu aktaran Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

SADR YENİ HÜKÜMETTE YOK

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Abdulmehdi’nin istifası sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı. Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

KRİTİK ZİYARET

Abdulmehdi'nin istifasının yankıları sürerken, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Al Arabiya'nın haberinde, Süleymani'nin ziyaretiyle ilgili detay ise verilmedi. Süleymani, kasım ayı başında da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Iraklı protestocuların isyan ettikleri konuların başında ülke yönetimindeki İran etkisi geliyor.

General hakkında yakalama kararı

  • General Celil eş-Şammari
  • Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı. Irak Yüksek Yargı Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi. Ülkede 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari’nin Divaniye vilayetindeki evi dün sabah göstericiler tarafından ateşe verildi. Abdulmehdi, 28 Kasım’da Zikar’da kurulan kriz masasında yer alan General Şammari’yi görevden almıştı.

İran elçiliği yeniden yakıldı

  • Irak’ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi. Devam eden gösteriler sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yeniden ateşe verilen binadaki yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Görgü tanıkları, olay sırasında Başkonsolosluk binasında kimsenin bulunmadığını kaydetti. Iraklı yüzlerce gösterici 4 gün önce Necef’teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
DÜNYA
Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.
Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.

Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.
Asker selamına <br>hazır olun

Asker selamına
hazır olun

​İtalyan basınından A Milli Takım analizi.
Tazminatsız kovulabilirsiniz

Tazminatsız kovulabilirsiniz

​İş yerinde sosyal medya sitelerine girenler dikkat.
Irak yeni başbakanını arıyor

Irak yeni başbakanını arıyor

​Meclis'e sunulan teklifte yeni liderde aranan şartlar tek tek yazıldı.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

Yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin kritik veri açıklandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
50 milyona dayandı

50 milyona dayandı

​İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı.
Marmara ısınacak Doğu donacak

Marmara ısınacak Doğu donacak

​Meteoroloji'den bölge bölge sağanak ve kar uyarısı.
Gülen'e <br>çamaşır taşıyordu

Gülen'e
çamaşır taşıyordu

​Adil Öksüz'ün cebinde bulunan fişleme notları ortaya çıktı.
900 emekliyi dolandırdılar

900 emekliyi dolandırdılar

​13 ilde 85 zanlı için operasyon düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.