Abdulmehdi devri kapandı

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti. Meclisten yapılan açıklamada, oturumda hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada Başbakan'ın istifa kararı kabul edildi. 329 sandalyeli mecliste 241 milletvekili hazır bulunarak oylamaya katıldı. Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin etmesi için yazı göndereceklerini söyledi. Meclis'te cumartesi günü düzenlenen olağanüstü oturumda istifa dilekçesini okuyan Abdulmehdi, "Şii dini merci Ali es-Sistani'nin çağrısına uyarak, ülkenin içinde bulunduğu kritik şartları göz önünde bulundurarak ve Meclis'in yeni seçenekleri değerlendirmesine imkan tanımak için sunduğum istifamın kabul edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. İstifasını Cumhurbaşkanı'na değil Meclis'e sunduğunu aktaran Abdulmehdi, hükümetin istifasının ülkede yaşanan krize çözüm bulunması açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

SADR YENİ HÜKÜMETTE YOK

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Abdulmehdi’nin istifası sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı. Şii lider, meclisin üzerinde çalıştığı yeni seçim ve seçim komiserliği yasası çalışmalarında da yer almayacaklarını duyurdu.

KRİTİK ZİYARET

Abdulmehdi'nin istifasının yankıları sürerken, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Al Arabiya'nın haberinde, Süleymani'nin ziyaretiyle ilgili detay ise verilmedi. Süleymani, kasım ayı başında da Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Iraklı protestocuların isyan ettikleri konuların başında ülke yönetimindeki İran etkisi geliyor.

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General hakkında yakalama kararı

General Celil eş-Şammari

Irak yargısı, Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı göstericilerin öldürülmesine ilişkin General Celil eş-Şammari hakkında yakalama kararı çıkardı. Irak Yüksek Yargı Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararının göstericilerin öldürülmesiyle ilgili olduğu kaydedildi. Ülkede 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden protestoculara ilişkin ilk kez bir yetkili hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan Şammari’nin Divaniye vilayetindeki evi dün sabah göstericiler tarafından ateşe verildi. Abdulmehdi, 28 Kasım’da Zikar’da kurulan kriz masasında yer alan General Şammari’yi görevden almıştı.

İran elçiliği yeniden yakıldı

Irak’ın Necef kentindeki gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu yeniden ateşe verildi. Devam eden gösteriler sırasında kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce yeniden ateşe verilen binadaki yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Görgü tanıkları, olay sırasında Başkonsolosluk binasında kimsenin bulunmadığını kaydetti. Iraklı yüzlerce gösterici 4 gün önce Necef’teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.