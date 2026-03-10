ABD'ye ait 'B-52' bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

İngiliz basını, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Fairford Üssü'ne indiğini duyurdu. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üsse gelen bir ‘B-1 Lancer’ bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki ‘B-1’ uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı ifade edildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırındaki RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı vurgulandı. Üssün, ‘B-1’, ‘B-52’ ve ‘B-2’ gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu da aktarıldı.