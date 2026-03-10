Yeni Şafak
ABD'ye ait 'B-52' bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

09:3810/03/2026, Salı
DHA
ABD'ye ait bombardıman uçakları, İngiltere'de Fairford Üssü'ne indi.
ABD'ye ait üç 'B-52' bombardıman uçağının, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Fairford Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

İngiliz basını, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait Fairford Üssü'ne indiğini duyurdu. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üsse gelen bir ‘B-1 Lancer’ bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki ‘B-1’ uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı ifade edildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırındaki RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı vurgulandı. Üssün, ‘B-1’, ‘B-52’ ve ‘B-2’ gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu da aktarıldı.



