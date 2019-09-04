ABD'ye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası 7 can aldı
Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 7 can alırken büyük hasarlara da neden oldu. Kategori 2 seviyesine ilerleyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.
Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.