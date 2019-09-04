ABD'ye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası 7 can aldı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

OYNAT 00:00 Dev kasırga uzaydan görüntülendi ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan Kategori 5 seviyesindeki Dorian Kasırgası'nın Bahamalar üzerinde etkili olduğu bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaşan Dorian'ın Bahamalar'da etkili olmaya başladığını açıkladı.

Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.



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Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

FOTOĞRAF 10 Dorian kasırgasının NASA görüntüleri. Denizciler, Dorian Kasırgası'na hazırlık yapıyor. Kasırgaya hazırlık olarak benzin stoku yapıyorlar. Vatandaşlar, kasırga için marketlerde alışveriş yapıyor. Yerel sakinler, evlerini korumak için kum torbası dolduruyorlar. Doldurdukları kum torbalarını evlerine yığınak yapıyorlar. Güneş doğmadan market kapılarında kuyruk oluşuyor. Yerel sakinler, marketlerdeki ekmek reyonlarını boşalttı. Boş su reyonları. Kasırga bölgesinde, gıda reyonlarında hiç bir şey kalmadı. Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiğini açıkladı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı