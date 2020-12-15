ABD'ye yaptırım tepkisi: Yanlıştan geri dönün

ABD, Rusya’dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit’in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA Trump yaptırımları veto etti

TEKNOLOJİ TRANSFERİNE KISITLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, SSB’ye yönelik yaptırımların, “ABD’nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklandığını” kaydetti. Yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB’ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ve SSB yetkililerinin ABD’ye girişinin de yasaklandığını ifade etti.

KOŞULLARI HERKES GAYET İYİ BİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırım kararına ilişkin “ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.” ifadesi kullanıldı. Türkiye’yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşulların herkes tarafından gayet iyi bilindiği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bizzat birçok vesileyle bu konuda Türkiye’nin haklılığını teslim ettiği vurgulandı. ABD’nin diyalog çağrılarını görmezden gelerek tek taraflı yaptırımlara başvurmasının her türlü izandan yoksun bir davranış olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

UYGUN KARŞILIK VERİLECEK

Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla ABD’yi, bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

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LAVROV: HUKUKA KARŞI KİBİR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, “ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür.” dedi. ABD’nin yaptırımları “hoyrat” bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, “Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD’nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor.” diye konuştu.

Duruşumuz değişmeyecek

İsmail Demir

Yaptırım listesinden bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, karara yönelik, “Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.” ifadesini kullandı. Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefinde kararlı olduklarını dile getirerek Demir, “Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.