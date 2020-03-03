Dünya ABDyi hortum vurdu 22 kişi öldü
AMERİKA

ABD'yi hortum vurdu: 22 kişi öldü

ABD'yi hortum vurdu: 22 kişi öldü

ABD'nin Tennessee eyaletini vuran hortum nedeniyle en az 22 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. En az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Tennessee'nin Nashville kentinde etkili olan hortum sebebiyle 40 bina yıkıldı, yüzlerce kişi evsiz kaldı.
Tennessee'nin Nashville kentinde etkili olan hortum sebebiyle 40 bina yıkıldı, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

  • Tennessee Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yeri değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Hortumdan dolayı pek çok araç ağır hasar gördü.

Devlet okulları hafta sonuna kadar kapalı

Öte yandan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği, bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

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