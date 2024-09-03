ABD'yle terör örgütü YPG'nin kirli ortaklığı sürüyor

İşgalci ABD ile terör örgütü PKK/YPG'nin kirli işbirliği sürüyor.





ABD'nin Orta Doğu’daki birliklerinden sorumlu olan CENTCOM, paylaştığı açıklamada, yakalanan DEAŞ liderinin Suriye'deki Rakka Gözaltı Tesisi'nden kaçtıktan sonra DEAŞ teröristlerine yardım ettiğinin değerlendirildiğini belirtti.





Terör örgütü ile ortak operasyon





Açıklamaya göre DEAŞ lideri, 1 Eylül sabahı erken saatlerde CENTCOM güçleri ve terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte düzenlenen operasyonda yakalandı.









CENTCOM'un açıklamasında, 29 Ağustos'ta ikisi Rus, ikisi Afgan ve biri Libyalı olmak üzere gözaltında olan 5 DEAŞ'lının Rakka Gözaltı Tesisi’nden kaçtığı belirtildi.





Açıklamaya göre, bunların ikisi SDG tarafından yakalandı. Diğer üç firari DEAŞ'lının yakalanmasına yönelik çabaların ise devam ettiği belirtildi.





"DEAŞ'ın ana hedefi gözaltında tutulan savaşçıların serbest kalmasını ve DEAŞ'ın yeniden canlanmasını sağlamak. CENTCOM güçleri SDG ile eşgüdüm içinde gelecekte olası firar tehditlerinin etkisini azaltmaya ve DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasını sağlamaya devam edecek." denildi.











