Abe’nin partisi zaferle çıktı

Japonya’da eski Başbakan Shinzo Abe suikastının yankıları sürerken, halk 248 üyeli Danışmanlar Meclisi’nin (Üst Meclis) 125 üyesini seçmek için yapılan olağan seçim çerçevesinde sandığa gitti. Devlet televizyonu NHK, dün yapılan seçimde LDP’nin ezici zaferini ilan ettiğini duyurdu. LDP üyesi ve eski başbakan olan Abe’nin ölümüyle birlikte partinin oylarında artış göstermesinin beklendiği açıklanmıştı.

Shinzo Abe

LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun 125 sandalyeden 69 ile 83’ünü alması bekleniyor. İktidardaki LDP’nin politik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kritik önem taşıyan seçimden zaferle çıkılması halinde, mevcut Başbakan Fumio Kishida’nın partiyi 2025 yılının sonlarında yapılacak bir sonraki seçime götürecek lider olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan suikast ile ilgili soruşturma sürüyor. Olayın gerçekleştiği Nara’daki polis şefliği, cinayet zanlısı Tetsuya Yamagami’ye ait bir motosiklet ve bir araca el koyduklarını açıkladı. Polisten yapılan bilgilendirmede, zanlının evinde barutu kurutmak için kullandığını söylediği alüminyum folyoya sarılı tepsiler ve üzerinde atış talimi yaptığı delikli ahşap levhalar bulunduğu kaydedildi. Japon medyası da zanlının suikastı gerçekleştirmek için aylardır hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

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