AB'nin 27 eski diplomatı Brüksel'i İsrail'le ortaklığı askıya almaya çağırdı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 27 eski AB diplomat Avrupa Birliği'ni İsrail ile Ortaklık Anlaşması uyarınca sürdürülen ticaret ve bilim alanındaki ilişkileri askıya almaya çağırdı. Mektupta, "Herhangi bir eylemde bulunulmaması, AB'nin bölgedeki ve daha genel olarak dış politikasındaki zaten zedelenmiş itibarını daha da zedeleyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) eski 27 büyükelçisinden oluşan bir grup, Gazze'de uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiğini belirterek, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almaya davet etti.
Brüksel merkezli EUobserver haber sitesi tarafından yayımlanan mektuba göre, daha önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da görev yapan 27 eski AB diplomatı, Birliğin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarına somut yanıt vermemesinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.
"AB çifte standartlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştır"
Büyükelçiler, AB'yi İsrail ile Ortaklık Anlaşması uyarınca sürdürülen ticaret ve bilim alanındaki ilişkileri askıya almaya çağırdı.
Mektupta şu ifadelere yer verildi:
AB, Hollanda'nın talebi üzerine İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nın ikinci maddesinde zikredilen, tarafların insan hakları ve uluslararası hukuka uygun davranma şartı üzerinden bir inceleme yapmış ve Tel Aviv'in bu hükmü ihlal ettiği sonucuna varmıştı.
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, bundan sonra atılabilecek adımları görüşmek üzere 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek.
Anlaşmanın tümüyle askıya alınması için oybirliği gerekiyor.