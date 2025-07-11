AB'nin 27 eski diplomatı Brüksel'i İsrail'le ortaklığı askıya almaya çağırdı

"Bununla birlikte herhangi bir eylemde bulunulmaması, AB'nin bölgedeki ve daha genel olarak dış politikasındaki zaten zedelenmiş itibarını daha da zedeleyecektir. AB, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin ilkeli ve net duruşuna yönelik çifte standartlar nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kalmıştır."