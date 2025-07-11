İsrail askerlerinden kan donduran itiraf: Filistinlileri video oyunu oynar gibi İHA'larla öldürüyoruz

"İnsansız hava araçlarından el bombalarının atıldığı birçok olay oldu. Silahlı militanları mı hedef alıyorlardı? Kesinlikle hayır. Bir komutan kimsenin geçmesine izin verilmeyen hayali bir kırmızı çizgi belirlediğinde, her kim olursa olsun sadece 'sokakta yürüdüğü' için bile ölümle cezalandırılıyordu."