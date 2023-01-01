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Dünya

AB'nin Türkiye'ye 400 milyon avroluk afet yardımına AP'den onay çıktı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Bütçe Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 400 milyon avroluk afet yardımında bulunmasına onay verdi. AP Genel Kurulu'nun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor.

11:44 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AB Komisyonunun Türkiye, İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon avroluk afet yardımı yapması ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti.

Diğer oylama 2-5 Ekim'de yapılacak

AP Genel Kurulunun 2-5 Ekim'de Strazburg'daki toplantısında yapılacak oylamada da yardımlara onay çıkması bekleniyor. Komisyonun yardımı, önceki gün de AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyinden onay almıştı.

Yardımın 400 milyon avrosu şubattaki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Yardımın 33,9 milyon avrosu 2022'de kuraklığın vurduğu Romanya, 20,9 milyon avrosu ise Eylül 2022'de sellerin tahribata yol açtığı İtalya'ya gönderilecek.

Yardımlar, AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak.



#Avrupa Parlamentosu
#Avrupa Birliği
#deprem
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