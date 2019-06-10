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AVRUPA

AB’ye 44 milyar avroluk rest

İngiltere’de favori başbakan adaylarından Boris Johnson, AB’ye ‘tazminat’ resti çekti. Brexit’in ateşli savunucularından Johnson, birlikten ayrılma anlaşması gereği ödenmesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı “koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar” ödemeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson
Boris Johnson

Theresa May’in istifa kararı sonrasında İngiltere’de Muhafazakar Parti içinde favori başbakan adaylarından Boris Johnson, koşullar İngiltere adına iyileştirilene kadar, Brexit anlaşması gereği ülkesinin Avrupa Birliği’ne ödemesi gereken 44 milyar euroluk tazminatı ödemeyeceklerini söyledi. İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile AB arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 44 milyar euroluk tazminatı hemen ödememe tehdidinde bulundu. Johnson, Brexit koşulları İngiltere adına iyileştirilene ve süreçle ilgili daha net bir tablo ortaya çıkana kadar tazminat ödemeyeceklerini ifade etti. “İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır” diyen Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına rağmen çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.


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