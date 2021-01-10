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​AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

Özel yazışmalarının Facebook ile paylaşılmasını kabul etmeyenlere 8 Şubat’tan itibaren hizmet vermeyeceğini duyuran WhatsApp, AB ülkelerine ayrıcalık tanıdı. AB ülkeleri bu şarttan muaf olacak. “Zorunlu güncelleme” Türkiye’de WhatsApp’tan kaçışa yol açtı. En çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram, ikinci de Elon Musk’ın ‘Signal’i oldu. Turkcell’in BİP’ine de büyük ilgi var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik “zorunlu güncelleme” kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da, Türkiye’de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada “Telegram Messenger” yer aldı.

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En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
  • İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk’ın WhatsApp’a karşılık önerdiği “Signal” uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp’ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Elon Musk'ın WhatsApp'ın yerine önerdiği Signal uygulamasının hisseleri tavan yaptı
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Elon Musk'ın WhatsApp'ın yerine önerdiği Signal uygulamasının hisseleri tavan yaptı

Android’in uygulama mağazası Play Store’da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store’da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti. Öte yandan Turkcell’in paylaştığı verilere göre, tüm uygulama mağazaları üzerinden BİP’i indiren kişi sayısı 100 bini aştı.

AB’ye ayrıcalık

  • Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat’a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını açıklayan WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook’un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp, güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor.

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