​AB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik “zorunlu güncelleme” kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Apple’ın uygulama mağazası olan App Store’da, Türkiye’de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada “Telegram Messenger” yer aldı.

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İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk’ın WhatsApp’a karşılık önerdiği “Signal” uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp’ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

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Android’in uygulama mağazası Play Store’da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store’da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti. Öte yandan Turkcell’in paylaştığı verilere göre, tüm uygulama mağazaları üzerinden BİP’i indiren kişi sayısı 100 bini aştı.

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