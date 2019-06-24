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Dünya ABye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
AVRUPA

AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı

Avrupa İltica Destek Ajansı, Avrupa Birliğine iltica başvurularının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
AB'ye 2018'de 20 bin 325 refakatsiz çocuk sığınmacı iltica talebinde bulundu.
AB'ye 2018'de 20 bin 325 refakatsiz çocuk sığınmacı iltica talebinde bulundu.

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO), 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeye iltica başvurularının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 azaldığını duyurdu.

EASO tarafından yayımlanan "2018 AB İltica Durumu Yıllık Raporu"nda, AB'ye iltica başvuruları ve sığınmacı akını hakkında bilgi verildi.

Raporda, Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmen mutabakatı sayesinde denizde hayatını kaybeden sığınmacı sayısında ciddi azalma olduğu vurgulanırken, mutabakatın ardından Türkiye'den Yunan adalarına yasa dışı göçün yüzde 97 azaldığı da bildirildi.

AB'ye göç yüzde 10 azaldı

Rapora göre, AB üye ülkelerine iltica başvuruları 2017'ye göre yüzde 10 azaldı. AB'ye 2017'de 728 bin 470 kişi iltica başvurusu yapılırken, 2018'de bu sayı 664 bin 480'e geriledi.

İltica başvurusu yapan sığınmacılar yoğunlukla Suriye, Afganistan ve Irak'ta olurken, Venezuelalı sığınmacı başvurularında bir önceki yıla göre yüzde 55 artış yaşandı.

En fazla Almanya kabul etti

En fazla sığınmacı kabul eden ülkeler ise sırasıyla Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya olurken, AB'ye iltica başvurularının dörtte üçü bu 5 ülkeye yapıldı.

Diğer yandan, AB'ye 2018'de 20 bin 325 refakatsiz çocuk sığınmacı iltica talebinde bulundu, bu sayı 2017'e göre yüzde 37 daha düşük oldu.

Sığınmacı krizi 2015'te boy gösterdiğinde, AB'ye iltica eden kişi sayısı 1,4 milyon kişiye ulaşmıştı. Güncel veriler, üye ülkelere iltica başvurularının yüzde 50'den fazla azaldığını ortaya koydu.

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