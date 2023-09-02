Acı biber koklayan kadın komalık oldu

Brezilya’da 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın şubat ayında evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik oldu. Medeiros, Scoville derecesi (biber ısısını ölçmek için bir değerlendirme tablosu) 15 bin ile 30 bin arasında değişen keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı.