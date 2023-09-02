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Dünya

Acı biber koklayan kadın komalık oldu

Brezilya'da evinde yemek pişiren bir kadın, yemeğe koymak için acı biberden oluşan bir baharat karışımını koklayınca hastanelik oldu. Talihsiz kadın beyin şişmesi yaşadıktan altı ay sonra hala hastanede tedavi görüyor.

15:25 . 2/09/2023 Cumartesi
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Brezilya’da 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın şubat ayında evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik oldu. Medeiros, Scoville derecesi (biber ısısını ölçmek için bir değerlendirme tablosu) 15 bin ile 30 bin arasında değişen keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı.

Günlerce komada kaldı

Hastanede yapılan testlerin ardından Medeiros’un beyninde ödem olarak bilinen şişlik tespit edildi ve uzmanlar bu durumun bibere karşı olan alerjik reaksiyondan kaynakladığını belirtti.

Konuşmada yürümede zorluk çekiyor

Günlerce komada kalmak zorunda kalan Thais şu an için konuşma ve yürüme konusunda zorluk yaşadığı belirtildi. Doktorlar, oksijen eksikliğinden kaynaklanan nörolojik sorunlar nedeniyle normal aktivitelerine devam edemeyeceğinden endişe ediyor.

#Brezilya
#Thais Medeiros
#acı biber
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