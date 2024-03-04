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Dünya

Acil çağrı yapıldı: Gazze'de bir milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

15:25 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Gazze
Gazze

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 150 gündür devam ettiğine dikkati çekerek, "Bir milyona yakın bulaşıcı hastalık vakası tespit ettik ve tedavi için gerekli tıbbi imkanlar mevcut değil. İşgal devleti İsrail, kasıtlı şekilde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor ve tarifi mümkün olmayan bir insani ve sağlık felaketine neden oluyor." ifadesini kullandı.


Gerekli tıbbi yardımın sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Kudra, BM'ye
"Gazze halkının kurtarılması için harekete geçme çağrısı"
yaptı.


Kudra, İsrail güçlerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını, sağlık personelini öldürdüğü ya da alıkoyduğunu, Gazze'nin kuzeyindeki durumunun ise çok daha kötü olduğunu vurguladı.


İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#Filistin
#Gazze Şeridi
#israil
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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