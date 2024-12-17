Adele’in şarkısına bir çalıntı suçlaması daha: Ahmet Kaya şarkısına benzetilmişti

Adele'in hit şarkısı 'Million Years Ago' tüm müzik platformlarından kaldırılacak.
Brezilya mahkemesi, İngiliz şarkıcı Adele’in "Million Years Ago" adlı şarkısının, samba klasiği "Mulheres" ile benzerlik taşıdığı gerekçesiyle dünya genelinde yayından kaldırılmasına karar verdi. 'Million Years Ago' ilk çıktığında Ahmet Kaya'nın 'Acılara Tutunmak' şarkısına da benzetilmiş, Türkiye’de de telif ihlali tartışmaları yaşanmıştı.
Brezilyalı besteci Toninho Geraes’in Adele’e açtığı intihal davası dünya genelinde yankı uyandırdı. Mahkeme, ünlü İngiliz şarkıcının "Million Years Ago" şarkısının, 1995 tarihli samba klasiği "Mulheres" ile benzerlik taşıdığına hükmetti.
Kararı uygulamaya da ceza verilecek
Kararı uygulamaya da ceza verilecek
The Guardian'da yer alan habere göre,
Brezilya’nın Rio de Janeiro Altıncı Ticaret Mahkemesi Yargıcı Victor Torres, Adele'in "Million Years Ago" şarkısının dünya genelinde fiziksel ve dijital platformlardan kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Sony ve Universal'in Brezilya’daki temsilcilerine, kararın uygulanmaması halinde uyumsuzluk başına 8 bin dolar ceza verileceğini belirtti.
- Geraes, şarkının telif hakları için 160 bin dolar tazminat talep ediyor. Ancak müzik şirketlerinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
'Kopyalamadan önce iki kez düşünecekler'
'Kopyalamadan önce iki kez düşünecekler'
Besteci Toninho Geraes
’in avukatı Fredimio Trotta, kararın Brezilya müziği için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak,
"Uluslararası sanatçılar artık Brezilya müziğini kopyalamadan önce iki kez düşünecek”
dedi. Trotta, tüm yayıncıların ve dijital platformların bu karardan haberdar edileceğini de belirtti.
Ahmet Kaya iddiası yeniden gündemde
Ahmet Kaya iddiası yeniden gündemde
Adele’in "Million Years Ago" şarkısı, 2015 yılında Türk müzikseverler tarafından Ahmet Kaya’nın
1985 tarihli "Acılara Tutunmak"
şarkısından alıntı yapmakla suçlanmıştı.
Osman İşmen, iki şarkı arasındaki melodik benzerliğin tespit edildiğini ve Kaya’nın eseriyle Adele’in şarkısının “birebir örtüştüğünü” ifade etmişti.
- Fransa'da 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın eşi, Adele gibi dünyaca ünlü bir yıldızın böyle bir şey yapmasının pek olası olmadığını söylemişti.
Sony Brezilya ve Universal Music Brezilya henüz resmi bir açıklama yapmadı.
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