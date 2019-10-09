Dünya ADEVden Kirvem Olur Musun? projesi Afganistanda bin 250 çocuk sünnet edildi
ASYA

ADEV'den ''Kirvem Olur Musun?'' projesi: Afganistan'da bin 250 çocuk sünnet edildi

ADEV'den ''Kirvem Olur Musun?'' projesi: Afganistan'da bin 250 çocuk sünnet edildi

Talukan şehrinde düzenlenen sünnet törenine, ADEV Başkanı Mahmut Önügören, Dünya Sünnet Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Fatih Soydemir, vakıf gönüllüleri İbrahim Tatalak ve Faruk Budak ile ahali katıldı.

Haber Merkezi AA
ADEV, Afganistan'da 1250 çocuğu sünnet yaptırdı.
ADEV, Afganistan'da 1250 çocuğu sünnet yaptırdı.

Adil Efendi İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (ADEV), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde yoksul ailelerden bin 250 çocuğu sünnet ettirdi.

  • ADEV'in ''Kirvem Olur Musun?'' adlı sünnet töreninde, bin 250 çocuk sünnet edildi.

ADEV Başkanı Önügören, proje kapsamında bin 250 çocuğun sünnet ettirildiğini belirtti.

Afganistan halkı, projeye büyük ilgi gösterdi.

Önügören, vakıf olarak ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker ve balon dağıttıklarını ifade etti.

7 yılda 17 bin 250 kişi sünnet edildi

Benzer organizasyonlar yapmayı planladıklarını kaydeden Önügören, ayrıca ADEV'in Müslüman coğrafyasında sünnet, kurban, su kuyuları, öğrenci bursları, insani yardımlar gibi farklı faaliyetler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker ve balon dağıtıldı.
  • Dünya Sünnet Vakfı Afganistan Temsilcisi Şerifullah Şerifi de 7 yıldır Afganistan'ın farklı vilayetlerinde sünnet organizasyonları düzenlediklerini, bu programla beraber 7 yılda 17 bin 250 kişinin sünnet edildiğini kaydetti.

Bu programla beraber 7 yılda 17 bin 250 kişinin sünnet edildi.

Bölge sakinlerinden Muhammad Hüseyin ise "Köyümüzde yüzlerce aile yoksulluk nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremiyor, Türk halkından Allah razı olsun bu imkanı bizlere sağladı ve çocuklarımız sünnet oldu" dedi.
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