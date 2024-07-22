Adım adım bölgesel savaşa

Yemen'deki İran destekli Husi yönetiminin Cuma günü Tel Aviv'e drone saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'in saldırısı bölgeyi bir kez daha diken üstüne getirdi. İsrail'e ait savaş uçakları cumartesi akşamı Yemen'in batısında Husilerin kontrolünde olan Hudeyde limanını vurdu. Saldırıda 8 kişi ölürken 87 kişi yaralandı. Gerilimin artması bölge ülkelerinin İsrail'in Gazze'deki savaşı tüm bölgeye yayması konusunda endişelendiriyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, saldırının tüm cephelerde gerilimi artırdığına dikkat çekilirken savaşın genişlemesinden endişe duyulduğu kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise saldırıyı kınadıklarını ve gerilimin artmasından İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Maariv gazetesine makale yazan İsrailli Askeri Uzman Gavi Eşkenazi ise Hudeyde'ye düzenlenen saldırının bölgede yeni bir denklem oluşturduğunu ve İsrail'in başta İran olmak üzere bölge ülkelerine, "1700 kilometreye varan uzak yerleri vurabiliriz" mesajı ilettiğini kaydetti.